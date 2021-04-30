بينها قيام شخص بقتل شقيقته وابنها.. أبرز 5 أحداث أمنية في بغداد خلال 24 ساعة- عاجل

2021/04/30 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر (بغداد اليوم)، بعض من الأحداث الأمنية التي وقعت في العاصمة بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "طفلا من مواليد 2007 يعبث بسلاح مسدس ويقوم بإطلاق النار على جارهم وقتله داخل منزله، ضمن منطقة شهداء العبيدي".

وأضاف، "كذلك قيام صاحب تك تك بقتل شقيقته وابنها باطلاق النار عليهم بسبب خلاف عائلي ضمن منطقة جسر ديالى وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الزعفرانية".

وتابع المصدر الأمني، "فيما تم العثور على جثة رجل مجهول الهوية متفسخة بالكامل ضمن منطقة الكسرة وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي".

وزاد، "دهس شخص من قبل سائق عجلة حمل ضمن منطقة عكركوف مقابل العلوية، أدى الحادث الى وفاته ع الفور تم نقل الجثة إلى الطب العدلي ومن جانب أخر كذلك، حدثت مشاجرة بين رجل وزوجته بسبب خلاف عائلي ضمن منطقة الشعلة جكوك مجمع الأرامل حيث قام الرجل بالهجوم على زوجته برمانة هجومية لكن تدخل الاهل والأجهزة تم اعتقاله قبل تفجير الرمانة و تم توقيف الشخص".

وقام " شخص يقود عجلة نوع أودي بيضاء اللون، بدهس شخص مجهول الهوية لم يحمل المستمسكات الرسمية ضمن منطقة المنصور تم نقل الجثة إلى مستشفى اليرموك وايداع الجاني في الحجز".

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