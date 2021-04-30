2021/04/30 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار جديد من كردستان بحظر التنقل بين مدن الإقليم خلال أيام العيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار جديد من كردستان بحظر التنقل بين مدن الإقليم خلال أيام العيد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار جديد من كردستان بحظر التنقل بين مدن الإقليم خلال أيام العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).