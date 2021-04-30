2021/04/30 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة أعلنت جامعة جنوب الأورال، أن علماءها بالتعاون مع علماء معهد الكيمياء العضوية في أكاديمية العلوم الروسية، ابتكروا مركبات عضوية جديدة قد تصبح أساسا للأدوية المضادة للسرطان.ويشير المكتب الصحفي للجامعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابتكار مركّبات فعالة لأدوية مضادة للسرطان المركز الخبري الوطني.

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