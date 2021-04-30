السيد القبانجي يتحدث عن واقع الخدمات ويؤكد: الانتخابات القادمة هي السبيل للخروج من الازمة

2021/04/30 | 14:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تحدث امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، عن واقع الخدمات المتردي، فيما أكد ان الانتخابات القادمة هي السبيل الوحيد للخروج من الازمة السياسية.وقال السيد القبانجي في حديث الجمعة الذي يقدمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقت “الايام نيوز” نسخة منه، ان “الانتخابات البرلمانية القادمة هي الطريق للخروج من الازمة […]

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