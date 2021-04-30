اللجنة العليا تقرر فتح ابواب المدارس بعد العيد

2021/04/30 | 14:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان عدداً من القرارات الوقائية الخاصة بمواجهة انتشار فايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقال اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: بعد القرارات العديدة التي صدرت لمواجهة انتشار جائحة كورونا في اقليم كوردستان وبعد الاجتماع الاخير للجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان قررنا ما يأتي:

1- فتح ابواب المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية بعد عيد الفطر المبارك بعد تقييم الاوضاع الصحية ومدى تاثير فايروس كورونا.

2- ايقاف التنقل التام في جميع المحافظات اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة والادارات المستقلة وجميع الواحدات الادارية اعتبارا من الساعة 12 من مساء آخر يوم من شهر رمضان المبارك ولغاية الساعة 12 من مساء آخر يوم من ايام عيد الفطر المبارك.

3- حظر السفر الى الهند للمواطنين العراقيين ومنع العودة من الهند للاشخاص الاجانب عن طريق المنافذ الحدودية لاقليم كوردستان، والذين زاروا الهند بعد تاريخ 20/4/2021، والمواطنين العراقيين العائدين من الهند يتم عزلهم في المنافذ الحدودية التابعة لاقليم كوردستان واجراء فحوصات دقيقة لهم من قبل الفرق الصحية للتاكد من عد اصابتهم بفايروس كورونا وعزلهم للفترة التي تحددها وزارة الصحة.

4- اوعزت اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاصدار التعليمات الخصاة بتنظيم المراسيم الدينية خلال الايام العشرة الاخيرة من شهر رمضان المبارك في المساجد.

5- لايجوز ان تقدم النوادي والمقاهي ومدن الالعاب خدمات الاركيلة واي مكان لايلتزم سيتم اغلاقه لمدة 10 ايام وتغريم صاحبه بغرامة بـ5 ملايين دينار.

6- استمرار تنفيذ التعليمات التي صدرت في البيان رقم 15 وخاصة المواد (4، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15).

7- بعد انتهاء شهر رمضان المبارك تعقد اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان اجتماعا آخراً لاتخاذا القرار المناسب حول عدد من الاجراءات الوقائية وتنظيم واغلاق بعض الاماكن العامة والخاصة من اجل فتح ابواب المدارس واستمرار عملية التربية والتعليم.

8- ينفذ هذا القرار عتبارا من الساعة 8 مساء يوم 1/5/2021 وينشر في جريدة وقائع كوردستان.

PUKmedia خاص

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