لاعب جزائري دولي متّهم في الاتجار بالمخدرات

2021/04/30 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

وجّهت محكمة فرنسية اتهامات إلى لاعب المنتخب الجزائري السابق وليد مسلوب، بالإتجار بالمخدرات.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن "محكمة لوريان في شمال غرب فرنسا، وجهت اتهامات خطيرة إلى الدولي الجزائري السابق بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال، بعد ذكر اسمه كواحد من أبرز شركاء أحد تجار المخدرات".

ودهمت الشرطة الفرنسية منزل أحد تجار المخدرات، حيث عثرت على 3 كيلوغرامات من الكوكايين، و175 ألف يورو، إضافة إلى سيارات فارهة كانت مقيدة باسم مسلوب، مؤكدة أن محامي اللاعب رفض تلك الاتهامات، وأكد أن الدولي الجزائري كان على علاقة صداقة مع المتهم، لكنه لم يكن يعلم بأنشطة هذا الشخص.

ورد اللاعب على تلك الاتهامات عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، قائلا: "كلام كثير، كل شيء لإحداث ضجة، أنا على ما يرام شكراً لكم على اهتمامكم ورسائل الدعم، سيتم توضيح كل شيء حول هذا القضية، الصبر فقط".

وكان وليد مسلوب صاحب الـ35 عاماً لعب مع المنتخب الجزائري في عهد المدرب السابق كريستيان غوركوف، وخاض 7 مباريات، كما لعب لأندية إيستر، ولوهافر، ولوريان، ولانس في فرنسا، إلى جانب أم صلال القطري.

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