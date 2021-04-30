فورين بوليسي: اهم أسباب التقارب السعودي الإيراني هو تحول تركيز واشنطن بعيدا عن الشرق الأوسط

2021/04/30 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت مجلة فورين بوليسي الاميركية تقريرا عن الحوارات بين السعودية وإيران حددت فيه أسباب التغير في المواقف بين البلدين والسعي لإنهاء الخلافات القائمة بشأن قضايا المنطقة.

وذكرت فورين بوليسي أن أهم أسباب التقارب هو تزايد الدلائل على تحول تركيز واشنطن بعيدا عن الشرق الأوسط وأن الصراعات أجبرت قوى المنطقة على تغيير واستكشاف دبلوماسية جديدة مغايرة للتوقعات الاميركية مشيرة الى أن تصريحات ولي العهد السعودي الاخيرة كانت تشير الى محادثات سرية مع ايران في العراق بهدف تخفيف التوترات كما ان الحوار لم يقتصر على طهران والرياض بل شمل لقاءات أخرى ضمت مسؤولين سعوديين وأردنيين ومصريين واماراتيين،

فيما أوضحت ان الحوار تقوده القوى الإقليمية ذاتها دون تدخل من دول خارجية بالتزامن مع بدء واشنطن بالانفصال عسكريا عن الشرق الأوسط والمباشرة بسحب قواتها من المنطقة.

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