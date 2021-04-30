كردستان يعلن عن حظر التنقل بين محافظات الاقليم خلال عيد الفطر

2021/04/30 | 14:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، حظر حركة التنقل بين مناطق ومدن محافظات الإقليم خلال أيام عيد الفطر، فيما حددت موعد استئناف الدوام في المدارس والمعاهد التعليمية بعد عطلة العيد.وذكرت اللجنة في بيان، “فتح أبواب المدارس والمعاهد التابعة لوزارة الداخلية بعد عيد الفطر، وبعد تقييم للوضع الصحي ومدى […]

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