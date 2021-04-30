روسيا تحظر الشبكة التابعة للمعارض البارز أليكسي نافالني.. وتعتقل محاميه

2021/04/30 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إخبارية، الجمعة، أن السلطات الروسية قد أضافت شبكة المعارض البارز ألكسي نافالني إلى قائمة المنظمات المتطرفة.

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