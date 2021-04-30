2021/04/30 | 14:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب مثنى أمين، اليوم الجمعة، أن العراق يعد جسراً للتقارب بين إيران والسعودية.وقال أمين في تصريح لوسائل اعلام رسمية إن “الصراعات بين دول المنطقة انعكست على شعوبها”، مبيناً أن “العراق يأخذ دور تقريب وجهات النظر بين الدولتين ،ما سينعكس إيجابيا على البلاد بشكل خاص ،وعلى المحيط والإقليم بشكل عام”.

وأضاف أن “العراق يشكل جسراً بين البلدين نظراً لموقعه الجغرافي والسياسي وانطلاقاً من المصلحة الوطنية”، مؤكداً أن “رفع الخصام بين جارتي العراق يمثل خطوة مهمة له”.

وأشار الى أن “طهران والرياض على استعداد لإنهاء الخصومة ،ولا بد من انتهاز تلك الفرصة لفرض الأمن في المنطقة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق “جسر” بين السعودية وإيران) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق “جسر” بين السعودية وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).