2021/04/30 | 14:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة دعت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية إلى احترام بنود اتفاقية أوسلو 1995، وإنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس.وأعربت الخارجية التركية في بيان، اليوم الجمعة، عن أسفها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إسرائيل تمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس ودعوة تركية لايقاف ذلك المركز الخبري الوطني.

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