بريطانيا: تهديد كورونا تم القضاء عليه تقريبا في ثلث البلاد

2021/04/30 | 14:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت بيانات حكومية بريطانية أن تهديد فيروس كورونا، تم القضاء عليه تقريبا في ثلث البلاد، على الرغم من أن الجميع لا يزالون يخضعون لقيود إغلاق قاسية.وبحسب البيانات الواردة من لوحة معلومات كوفيد الحكومية فإن حوالي 22 مليون شخص يعيشون في مناطق في جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث لم تسجل أي حالة وفاة […]

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