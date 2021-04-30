2021/04/30 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشب حريق كبير داخل مخزن للزيوت والاطارات في منطقة باب المعظم بوسط العاصمة بغداد.

وأكدت مديرية الدفاع المدني في بيان مشاركة عشرين عجلة َ إطفاء للسيطرة على نيران نشبت داخل مخزن ٍ للزيوت والإطارات مشيدٍ من ألواح “السندويچ بنل” سريع ِ الاشتعال في منطقة باب المعظم بوسط بغداد لتتمكن من تطويق الحريق وعزلِه عن المناطق المحيطة من دون تسجيل أيةِ إصاباتٍ بشرية في حين طالبت المديرية بفتح تحقيق ٍ بالحادث بالاعتماد على تقرير ِ خبير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور – اخماد حريق ضخم في مخزن للوقود في منطقة باب المعظم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور – اخماد حريق ضخم في مخزن للوقود في منطقة باب المعظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).