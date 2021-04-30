مسابقات الكرة تحدد مواعيد مؤجلات الشرطة والجوية بدوري الكرة الممتاز

2021/04/30 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حددت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لإتحاد الكرة اليوم الجمعة، مواعيد وتوقيتات المباريات المؤجلة لفريقي الشرطة والجوية بدوري الكرة الممتاز بسبب مشاركتهما بدوري أبطال آسيا في السعودية والامارات.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، " إنها حددت مواعيد وتوقيتات الشرطة والجوية المشاركين بدوري أبطال آسيا، حيث سيلعب الجوية أول مؤجلة له مع الديوانية يوم الإثنين المقبل عند الساعة العاشرة مساءً في ملعب الشعب الدولي، فيما سيلتقي في المؤجلة الثانية يوم الجمعة المقبل امام نفط الوسط على ملعب الشعب الدولي أيضا عند الساعة العاشرة مساءً".

وأضافت،" اما الشرطة فسيلعب مؤجلة نفط ميسان يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة العاشرة مساءً على ملعب الشعب الدولي، ويحل ضيفاً على الكرخ في المؤجلة الثانية بملعب الساحر أحمد راضي يوم الجمعة المقبل عند الساعة الرابعة عصراً".

وكان فريق الجوية قد ودع أبطال آسيا أمس الخميس بخسارة من باختاكور الأوزبكي، فيما تنتظر الشرطة اليوم الجمعة مباراة أخيرة في الأبطال مع إستقلال طهران".

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