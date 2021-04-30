الإقليم يقرر استئناف دوام المدارس والمعاهد التابعة للتربية بعد عطلة العيد

2021/04/30 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان قرارات جديدة بشأن حظر التنقل والدوام في مدارس ومعاهد الإقليم.

وقررت اللجنة حظر حركة التنقل بين مناطق ومدن محافظات الإقليم خلال أيام عيد الفطر وتشمل أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة والوحدات الإدارية كافة من اعتبارا من منتصف الليلة الأخيرة من شهر رمضان ولغاية منتصف اليوم الأخير من أيام عيد الفطر.

وأشارت اللجنة الى استئناف الدوام في المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية بعد عيد الفطر، وبعد تقييم للوضع الصحي ومدى تأثير فيروس كورونا.

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