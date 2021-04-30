حادثة ابن الخطيب: ثلاث فلسطينيات قضين حرقًا

2021/04/30 | 15:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نعت السفارة الفلسطينية لدى بغداد، وفاة 3 مواطنات فلسطينيات في حادث مستشفى ابن الخطيب.

وذكرت السفارة في بيان نعي، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "هاجر محمد مع ابنتها ريام عبد الرحمن، وشقيقتها باسمة محمد، قضين حرقًا في الحريق الذي شب بمستشفى ابن الخطيب ببغداد".

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