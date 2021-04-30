أوزبكستان تتسلم 100 امرأة وطفل من عائلات داعش في سوريا

2021/04/30 | 15:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا الجمعة أنها سلمت نحو 100 امرأة وطفل أوزبكيين من عائلات عناصر تنظيم داعش لوفد رسمي من أوزبكستان.

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