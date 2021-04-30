النجف تسجل 236 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 167

2021/04/30 | 15:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، عن تسجيل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 167.وقالت الدائرة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنها “اجرت 1278 فحصاً مختبريا في المحافظة جميعها […]

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