2021/04/30 | 15:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استذكر الامين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الجمعة، تأريخ منظمة بدر بالذكرى الـ40 لتأسيسها، فيما أكد ان الايادي الخبيثة والاخطاء المؤسسية هي من عرقلت بناء الدولة.وقال العامري في بيان، تلقى “الايام نيوز” نسخة منه، انه “في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ شعبنا، يحق لي أن أقف بزهو وأفتخار أمام سفر تاريخي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري بذكرى تأسيس “بدر” الـ40.. اخطاء مؤسسية مفتعلة بأيادي خبيثة عرقلت بناء الدولة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري بذكرى تأسيس “بدر” الـ40.. اخطاء مؤسسية مفتعلة بأيادي خبيثة عرقلت بناء الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).