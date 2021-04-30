2021/04/30 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة اخترق معدن البالاديوم اليوم للمرة الأولى حاجز 3000 دولار للأونصة، مدعوما بمخاوف بشأن نقص المعروض من هذا المعدن المستخدم بشكل أساسي في أجهزة التحكم في الانبعاثات بصناعة السيارات.وبحلول الساعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معدن نفيس أغلى من الفضة ب115 مرة..



روسيا أكبر مصدر له المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معدن نفيس أغلى من الفضة ب115 مرة.. روسيا أكبر مصدر له) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معدن نفيس أغلى من الفضة ب115 مرة.. روسيا أكبر مصدر له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).