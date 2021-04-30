جنون تشافي يثير الجدل بعد طرده لأول مرة

2021/04/30 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أثار الإسباني تشافي هيرناندز، المدير الفني لفريق الكرة بنادي السد، جدلًا واسعًا بعد رد فعله العنيف في مباراة النصر السعودي، والتي تسببت في طرده لأول مرة كمدرب.

وحجز النصر مقعدًا في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على السد القطري بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالبطولة.

وتحدثت صحيفة AS الإسبانية، عن لقطة أثارت غضب تشافي بشدة في مباراة النصر، وكانت في الدقيقة 87، وكان النصر متقدمًا بهدفين مقابل هدف، حيث انفرد لاعب السد، تاي هي، بحارس النصر، بعد استقبل تمريرة حاسمة، قبل أن يفاجأ بصافرة الحكم السوري مسعود طوفيلية، ليحتسب تسللًا على اللاعب الكوري، رغم تواجده في وضع قانوني، حيث بدا متأخرًا بنصف متر من آخر مدافع.

وعلى الفور، قام تشافي من مقعد البدلاء، ليعترض بشدة على قرار الحكم، كما تجاوز المنطقة الفنية، ووضع يديه على رأسه بشكل متكرر، ولمس خده، في إشارة مسيئة للحكم.

وقام الحكم الرابع بإبلاغ حكم المباراة الذي قرر طرد تشافي ببطاقة حمراء مباشرة، وبعد انتهاء المباراة، ذهب العديد من لاعبي السد إلى الحكم لتوبيخه على موقفه، إلا أن تشافي ظل منتظرًا في نفق غرفة الملابس لتوجيه التحية للاعبين.

وأعرب تشافي عن "استيائه الشديد من قرارات التحكيم في المباراة، واصفًا الأمر بـ"الفضيحة الحقيقة"، وأخطر ما رآه في حياته"، بعدما احتسب الحكم تسللًا غير صحيح وحرم السد من ركلتي جزاء صحيحتين".

وتأهل النصر إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، متصدرًا للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد السد عند 10 نقاط في وصافة المجموعة، لينتظر موقف فرق المجموعات في صراع "أفضل ثواني".

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