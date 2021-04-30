2021/04/30 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف خلية الأزمة النيابية، اليوم الجمعة (30 نيسان 2021)، عن آخر تطورات ملف العراقيين العالقين في الهند.وقال كشف مقرر الخلية، النائب جواد الموسوي، أن "الـ48 ساعة المقبلة ستشهد بدء اجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الهند، مبينا أن هناك تواصل مستمر بين وزارات الخارجية والنقل والصحة على ترتيب عودتهم والتنسيق مع الحكومة الهندية لتحديد مكان الاجلاء.وتابع الموسوي، في حديث لـ(لبغداد اليوم) أن "هناك بعض المواطنين العراقيين المتواجدين هناك مصابين بكورونا وبعضهم توفي جراء ذلك الفايروس حيث ان العدد للمتوفين وصل بما يقارب 8 اشخاص".وعن مواجهة السلالة ما اذا دخلت للعراق، أوضح الموسوي أن "مواجهتها ستكون بالطرق الكلاسيكية المتبعة، ولا توجد طريقة اخرى، لتبقى عملية الالتزام بلبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وأخذ اللقاح هي السبل الوحيدة للوقاية من الإصابات بسلالات كورونا".

ويوم أمس، وجهت وزارة الخارجية، نداءً للعراقيين العالقين في الهند.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سلامتكم اولوية قصوى للحكومة العراقية وسنكون عندكم بالقريب العاجل وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة النقل واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووفقاً لإجراءات الصحة والسلامة الوطنية العليا".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه في وقت سابق، بإجلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي.وقال السفير العراقي في الهند، فلاح الساعدي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكاظمي وجه بإجلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي"، مبيناً أن " الرحلة الأولى ستنطلق غداً أو بعد غد".وأضاف أنه "لانمتلك معلومات محددة بإصابة عراقيين بالسلالة الهندية، ولكن لدينا 6 وفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا".ولفت إلى أنه "يوجد لدينا نحو ألف عراقي يرغب بالعودة إلى بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة النيابية تكشف آخر تطورات ملف العراقيين العالقين في الهند) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة النيابية تكشف آخر تطورات ملف العراقيين العالقين في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).