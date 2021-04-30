رئيس مجلس الخدمة الاتحادي يحدد الفئات المشمولة بالتعيين في موازنة 2021

2021/04/30 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الجمعة، عن الفئات المشمولة بالتعيين في موازنة 2021.وذكر التميمي في مقابلة متلفزة أن "نص قانون الموازنة كان واضحاً وشمل فئة الاطباء والمهن الصحية المشمولين بقانون رقم 6 إضافة الى حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل"، موضحاً أن "آلية تعيين اصحاب العقود من 5 سنوات وأكثر هي ذات الآلية التي نص عليها القانون وأبرز عواملها معيار الخدمة وتوفر الدرجة التي يتم التثبيت من خلال الوزارة أو الهيئة مباشرة".وأكد أن "الدرجة الوظيفية تتوفر من نفس الدائرة او المؤسسة"، لافتاً الى أن "ذلك يشمل جميع المؤسسات الحكومية سواء كانت وزارات او هيئات".وتابع أن "قضية التعيينات محكومة بقانون الموازنة"، مضيفاً أن "تعيين الخريجين الاوائل او حملة الشهادات يحدد من خلال نسب التوظيف والتي تدخل ضمن برنامج التوظيف حسب النسب القانونية".وبشأن الحاجة الفعلية للموظفين، بين التميمي أنه "لا توجد حاجة فعلية معينة للتوظيف، حيث إن وزارة الصحة تستقبل جميع الخريجين المشمولين بقانونها، وأي مخرجات متعلقة بهذه الوزارات تذهب لها".وبين التميمي أن "قانون الموازنة أوقف جميع التعاقدات سواء مع المتقاعدين أو غير المتقاعدين".

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