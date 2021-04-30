ايرادات السياحة التركية تتراجع بأكثر من 40%

2021/04/30 | 15:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، يوم الجمعة، أن إيرادات السياحة في تركيا تراجعت بنسبة 40.2% في الربع الأول من العام الحالي.

ووفقا للبيانات فقد هبطت إيرادات السياحة خلال تلك الفترة إلى مستوى 2.45 مليار دولار.

وفي 2020 هبطت إيرادات السياحة في تركيا بنسبة 65% إلى 12.059 مليار دولار.

ويأتي الهبوط في ظل قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

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