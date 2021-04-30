2021/04/30 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت شركة أسترازينيكا تقديم نحو ثماني وستين مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأشارت الشركة الى تحقيق إيرادات بقيمة مئتين وخمسة وسبعين مليون دولار من مبيعات اللقاح مضيفة ان ثلاثين مليون جرعة من لقاحها ذهبت الى الاتحاد الأوروبي وسبعة ملايين جرعة الى تحالف غافي الذي يؤمن اللقاحات للدول المنخفضة الدخل وخمسة ملايين جرعة لدول أخرى.

بيان شركة استرازينيكا جاء بالتزامن مع توصيات صدرت من دول عدة بتعليق استخدام اللقاح نظرا لارتباطه بحدوث جلطات دموية نادرة او التوصية بعدم إعطائه لفئة الشباب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استرازينيكا: قدمنا نحو 68 مليون جرعة من اللقاح خلال الربع الأول من العام الحالي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استرازينيكا: قدمنا نحو 68 مليون جرعة من اللقاح خلال الربع الأول من العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).