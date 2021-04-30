شوارع تركيا تعج برجال الأمن غداة بدء الإغلاق الشامل 

2021/04/30 | 15:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشطت قوات الأمن التركية، الجمعة، الشوارع الرئيسية وأقامت نقاط تفتيش عند مداخل ومخارج المدن لتنفيذ أشد إغلاق أعلنته تركيا بسبب كوفيد-19 حتى الآن.

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