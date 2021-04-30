موقع اميركي: واشنطن تمنح عقداً بـ240 مليون دولار لتشغيل قاعدة بلد

2021/04/30 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع أمريكي، الجمعة، أن القوات الجوية الأمريكية منحت عقداً بقيمة 240 مليون دولار لمساعدة الجيش العراقي في تشغيل منشأة تحتوي على طائرات مقاتلة من طراز F-16.

وقال موقع (GovCon Wire) المختص بنشر التعاقدات الحكومية الأمريكية، إن القوات الجوية الأمريكية منحت شركة ساليبورت التابعة لشركة كاليبورن عقداً مدته عام واحد بقيمة 240 مليون دولار لمساعدة الجيش العراقي في تشغيل منشأة تحتوي على طائرات مقاتلة من طراز F-16.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن العقد سيشمل خدمات الدعم الأمني لقاعدة بلد الجوية في العراق.

ولم يفصح الموقع عن تفاصيل أكثر.

ووقّع العراق عام 2011 صفقة بقيمة 4.3 مليار دولار لدعم الأسطول الجوي العراقي بطائرات F16 المقاتلة.

واستلم العراق أول 16 طائرة من طراز F-16 في منتصف عام 2015 خلال الحرب ضد تنظيم “داعش”، وهي أقوى طائرات حربية يمتلكها العراق منذ حكم صدام حسين.

وفي آب العام الماضي، أفادت تقارير إعلامية بأن “البرنامج العراقي لطائرات F16، والذي كان رمزا للشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة والعراق، شهد حالة من الفوضى لدرجة أن الطيارين لم يعد بإمكانهم القيام بمهام قتالية ضد تنظيم داعش”.

وتقوم شركة “سالي بورت غلوبال” الأمنية، ومقرها ولاية فيرجينيا، بتوفير الأمن لسرب طائرات “أف-16” المكون من 34 طائرة في قاعدة بلد، في حين يقوم مقاولون من شركة “لوكهيد مارتن” بتقديم الدعم الفني والصيانة للطائرات.

لكن هؤلاء انسحبوا من القاعدة في أوائل كانون الثاني بعد تعرض قاعدة بلد لهجوم بالصواريخ، رداً على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

ومنذ نهاية تشرين الأوّل العام الماضي، أصبحت القواعد العسكرية العراقية هدفا للهجمات الصاروخية.



وسقطت عشرات الصواريخ على تلك القواعد، وأسفرت إحداها في 27 كانون الأول عن مقتل متعاقد أميركي.

ومنذ ذلك الوقت، تتواصل الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأميركية في العراق، بشكل شبه يومي.

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