استرازينيكا تعلن عن قيمة ارباحها من بيع لقاح كورونا

2021/04/30 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكدت شركة أسترازينيكا، اليوم الجمعة، إن لقاحها المضاد لكوفيد-19 حقق مبيعات بلغت قيمتها 275 مليون دولار في الربع الأول، فيما أعلنت شركة صناعة الدواء نتائج مالية وتوقعات بنمو أفضل للمبيعات.وهذه أول مرة تعلن الشركة التفاصيل المالية لتوزيع ومبيعات لقاحها الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وقالت إنها لن تجني أرباحا من اللقاح […]

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