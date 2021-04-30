الدولة الوطنية وتراجع بنيتها السياسية - لطفي حاتم

2021/04/30 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم تمر الدولة العراقية وتشكيلتها الاجتماعية بتغيرات جوهرية بسبب تراجع قواها السياسية وتعاظم دور المليشيات المسلحة الحزبية في حياة البلاد السياسية.--- وحدانية التطور الرأسمالي في السياسة الدولية واستلام الإسلام السياسي لسلطة الدولة العراقية أحدثا حزمة من التراجعات في وظائف الدولة الوطنية وتشكيلتها الاجتماعية فضلا عن إصطفافات قواها السياسية وبهذا المسار يمكننا التوقف عند أهم تلك التراجعات والتي أرا ......





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