2021/04/30 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق حرب فيتنام واحدة من معالم واشنطن العاصمة، هو مبنى ضخم من الرخام الأبيض.



شيد كنصب تذكاري ل "أبراهام لينكولن".



بالقرب، ومختفي في العمق تقريبا، يقف نصب تذكاري آخر، ليس لرجل واحد ولكن لمجموعة.



إنه جدار طويل من الرخام الأسود المصقول، عليه آلاف الأسماء المنحوتة للشباب الأمريكي الذين لقوا حتفهم في حرب فيتنام.



فيتنام في جنوب شرق آسيا.



كانت من قبل تحكم بفرنسا.



لكن في عام 1954، قام جنود زعيم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة الولايات المتحدة (29) – حرب فيتنام - محمد زكريا توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة الولايات المتحدة (29) – حرب فيتنام - محمد زكريا توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).