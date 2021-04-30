الإنتخابات الفلسطينية.. إلى أين؟ - فهد سليمان

2021/04/30 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_سليمان □-;- مقدمة■-;- الفصل الأول: الطريق الشائك إلى الإنتخابات الفلسطينية■-;- الفصل الثاني: حوار القاهرة – الجولة الأولى، 8-9/2/2021 ■-;- الفصل الثالث: حوار القاهرة- الجولة الثانية، 16-17/3/2021 فهد سليماننائب الأمين العام للجبهة الديمقراطيةلتحرير فلسطين30/4/2021مقدمة■-;- في الفصلين الثاني: «إجتماع الأمناء العامين- 3/9»، وال ......





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