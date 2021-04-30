2021/04/30 | 16:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل انخفاض بوفيات وإصابات فيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها سجلت في موقفها الوبائي اليومي، “6405 إصابة جديدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض بإصابات كورونا والوفيات في العراق المركز الخبري الوطني.

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