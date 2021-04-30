الشفاء من كورونا اكثر من الاصابات بالعراق خلال 24 ساعة

2021/04/30 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الموقف

الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة

كورونا في العراق ليوم الجمعة الموافق

٣٠ نيسان ٢٠٢١.

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