شمال إفريقيا يتحول لجبهة جديدة للمنافسة الأميركية الصينية

2021/04/30 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الواضح أن إستراتيجية المملكة الأوسع تجذبها إلى الاتجاه المعاكس.فعلى مدار عقدين، اتبع المغرب نهجا طموحا مصمما لتحويلها إلى مركز لوجستي رئيسي لإعادة شحن البضائع التي تدخل أوروبا وتخرج منها، فضلا عن تسهيل حركة التجارة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

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