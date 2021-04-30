2021/04/30 | 16:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توغل وتمركز جديد للقوات التركية في إقليم كوردستان .. والبرلمان يحذر من نزوح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/30 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توغل وتمركز جديد للقوات التركية في إقليم كوردستان .. والبرلمان يحذر من نزوح) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توغل وتمركز جديد للقوات التركية في إقليم كوردستان .. والبرلمان يحذر من نزوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).