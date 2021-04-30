وزير النفط يعلن استثمار أكثر من 1500 مقمق من الغاز الطبيعي يومياً

2021/04/30 | 16:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن وزير النفط، إحسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الجمعة، استثمار أكثر من 1500 مقمق من الغاز الطبيعي يومياً، فيما كشف عن مشاريع واعدة للوصول بالانتاج الوطني الى 4 آلاف مقمق […]

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