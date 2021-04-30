2021/04/30 | 16:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بغداد/ المركز الخبري الوطني نعت السفارة الفلسطينية لدى بغداد، اليوم الجمعة، وفاة 3 مواطنات فلسطينيات في حريق مستشفى ابن الخطيب، الذي راح ضحيته 82 شخصا.وذكرت السفارة في كتاب النعي، اطلع “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة الفلسطينية تنعى وفاة 3 نساء بحادث مستشفى ابن الخطيب المركز الخبري الوطني.

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