الاتحاد الوطني الكوردستاني يؤكد دعمه لحقوق العمال

2021/04/30 | 16:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، برقية تهنئة الى جميع العمال بعيدهم السنوي الذي يصادف يوم غد السبت 1/5/2021.

وقال المكتب السياسي في برقيته: بمناسبة حلول عيد العمال العالمي نتقدم باحر التهاني الى جميع العمال في العالم بشكل عام والعمال وشغيلة الفكر والسواعد في اقليم كوردستان.

واضاف المكتب السياسي: ان يوم الاول من آيار يوم دعم العمال وتشجيع النضال الطبقي للعمال، وفي كل عام يفكر العمال في جميع انحاء العالم بتحسين معيشتهم وترسيخ حقوقهم ومراجعة واصدار القوانين المناسبة التي توفر حقوقهم.

واوضح البيان: ان العمال وشغيلة والفكر والسواعد في كوردستان لم يدخروا وسعا في النضال من اجل ترسيخ حقوقهم، وفي النضال التحرري لشعبنا وخاصة في الثورة الجديدة هناك الكثير من العمال الابطال والمناضلين الذين شاركوا في النضال السري والنشاطات الاحتجاجية في المدن وعدد كثير منهم استشهدوا او اصيبوا بجروح في سبيل نصرة شعبهم.

وتابع البيان: بعد الانتفاضة كان العمال في مقدمة النضال المدني لاصدار القوانين وتوفير الحماية الاجتماعية في القطاعين الخاص والعام وترسيخ حقوقنا الديمقراطية وتوفير فرص العمل وحماية ارواح وسلامة العمال.

وقال بيان المكتب السياسي: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني كحزب اشتراكي ديمقراطي يدعم النضال النقابي والمهني للعمال ويدافع عن الحقوق المهنية والديمقراطية للعمال، ويعمل عن طريق ممثليه في الحكومة والبرلمان والمنظمات والنقابات على ترسيخ اسس قانون العمل العصري للعمال في العراق واقليم كوردستان وتحسين اوضاعهم المعيشية.

PUKmedia خاص

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