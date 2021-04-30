وزير النفط يعلن استثمار أكثر من 1500 مقمق من الغاز الطبيعي

2021/04/30 | 16:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الجمعة، استثمار أكثر من 1500 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم ) من الغاز الطبيعي، وصولاً الى طاقة أستثمارية ( 4000 ) مقمق باليوم قبل حلول العام 2025.وقال وزير النفط، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الوزارة تعمل على تنفيذ ثلاثة مشاريع واعدة لاستثمار الغاز في محافظات "البصرة، وميسان، ذي قار" سوف تضيف اكثر من (1000) مقمق باليوم الى الانتاج الوطني".وأشار الى "نجاح الوزارة في إحالة عقد المنصورية الغازي في محافظة ديالى الى احدى الشركات الصينية العالمية لاستثمار الغاز الحر، وبكمية تصل الى (300 ) مقمق باليوم". وأكد اسماعيل "مضي العراق باستثمار الطاقة الشمسية في رفد محطات الطاقة الكهربائية عبر تنفيذ تعاقدات مع شركات عالمية لتوليد ( 10000) آلاف ميكاواط قبل عام 2025، موضحا أنه "تم احالة عقد توليد بطاقة (750) ميكاواط الى المنظومة الوطنية، وتعد عملية انتاج الطاقة الشمسية هي الاقل كلفة بالمقارنة مع الطاقات الاخرى".وكشف وزير النفط عن استهلاك منظومة توليد الطاقة الكهربائية لكمية (250) ألف برميل من النفط الاسود والخام يومياً، وتبذل الهود الاستثنائية للاسراع في تحويل هذه المحطات الى استخدام وقود الغاز المحلي أو المستورد، بهدف زيادة كفاءة الانتاج وزيادة القدرة التوليدية لمحطات الطاقة الكهربائية، والتقليل من الاثار البيئية، فضلاً عن استثمار تصدير النفط الخام والاسود بدلا من حرقه في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك لتحقيق عائدات مالية تدعم الموازنة وتعزز من الاقتصاد الوطني".وعن زيارة الوفد السوري للعراق، نقل البيان عن وزير النفط قوله إنه تم بحث امكانية الاستفادة من فائض انتاج الغاز المصري لدعم منظومة انتاج الطاقة الكهربائية خلال المرحلة الحالية عبر الاراضي السورية، بهدف تحقيق مرونة في توفير وقود الغاز من مصادرعديدة لتغطية جزء من حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية ولحين تحقيق الاكتفاء الذاتي عام 2025".

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