2021/04/30 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مقتل اثنين من جنود الجيش التركي، في عملية “مخلب البرق” شمالي العراق.وبحسب بيان الدفاع التركية، نقلته الأناضول، واطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، فقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلن مقتل اثنين من جنودها شمالي العراق المركز الخبري الوطني.

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