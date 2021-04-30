ذي قار.. امرأة تضرم النار في زوجها اثناء نومه والتحقيقات تكشف السبب

2021/04/30 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

كشفت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، ملابسات جريمة قتل، قامت بها زوجة أضرمت النار بجسد زوجها أثناء نومه، وهربت إلى جهة مجهولة.

وقال مصدر في شرطة المحافظة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تحقيقات اجرتها الاجهزة المختصة كشفت ملابسات جريمة قتل، قامت بها زوجه أضرمت النار بزوجها أثناء نومه، ما ادى الى وفاته".

وأضاف المصدر، أن "التحقيقات الاولية اثبتت ان الزوجة اقدمت على هذه الجريمة بعد قيام زوجها بالزواج من امرأة ثانية".

وأشار إلى أن "الزوجة وبعد ارتكاب الجريمة فرت الى جهة مجهولة، وتجري قوات الأمن الآن عملية بحث عنها".

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