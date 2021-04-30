الأزمة النيابية: العمل مستمر لنقل العراقيين العالقين في الهند خلال 48 ساعة

2021/04/30 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت خلية الأزمة النيابية أن نقل العراقيين العالقين في الهند سيكون خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة.

وقال مقرر الخلية جواد الموسوي أن هناك تواصلا مستمرا بين وزارات الخارجية والصحة والنقل لنقل العراقيين من الهند خلال ثمان وأربعين ساعة من خلال التنسيق مع الحكومة الهندية لتحديد مكان الاجلاء، مشيرا الى أن بعض العراقيين المتواجدين في الهند حاليا مصابون بفيروس كورونا فيما كشف عن وفاة ثمانية عراقيين في الهند في إثر اصابتهم بالفيروس.

وأوضح أن مواجهة السلالة الهندية في حال دخولها الى العراق سيكون بالطرق الكلاسيكية المتبعة حاليا وهذا يتطلب التزاما اكبر من المواطنين بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وأخذ اللقاحات بالسرعة الممكنة.

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