بالصور:حريق كبير في معمل كاشي باربيل

2021/04/30 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل

يوم الجمعة باندلاع حريق في معمل

للكاشي.

وقالت المديرية في بيان ان حريقا اندلع

في معمل "سالار" للكاشي في 30 - 4 - 2021، وان

فرق الإطفاء تكافح لإخماده.

هذا ولم يشر

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