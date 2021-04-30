2021/04/30 | 16:49 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل
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يوم الجمعة باندلاع حريق في معمل
للكاشي.
وقالت المديرية في بيان ان حريقا اندلع
في معمل "سالار" للكاشي في 30 - 4 - 2021، وان
فرق الإطفاء تكافح لإخماده.
هذا ولم يشر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:حريق كبير في معمل كاشي باربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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