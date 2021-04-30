زيدان يعلق على هزيمة برشلونة

2021/04/30 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير

الفني لفريق ريال مدريد، بأنه لا يتأثر

بنتيجة برشلونة، وليس سعيدا بهزيمته،

مؤكدا على صعوبة الصراع على لقب بطل

الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفوت فريق برشلونة فرصة اعتل

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