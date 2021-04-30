العراق يباشر بحفر خندق على الحدود مع سوريا

2021/04/30 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشرت قوات عراقية مشتركة بحفر خندق مع

الحدود السورية بعمق 3 أمتار وعرض 3

أمتار للحد للحد من تسلل عناصر تنظيم

داعش .

وأكد المتحدث باسم العمليات المتشركة

في تصريح صحفي وضع أسلاك شائكة وعمل

سدات ترابية و

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