خطوة نحو الأمام.. فايزر تطلب ترخيص استخدام لقاح كورونا للأطفال في أوروبا

2021/04/30 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت شركتا فايزر وبيونتك، طلبا إلى منظم الأدوية الأوروبي للموافقة على استخدام لقاح فيروس كورونا الخاص بهما ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.

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