2021/04/30 | 17:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ردت خلية الأزمة النيابية، الجمعة، على انباء وجود عمليات تهريب للقاحات المضادة لكورونا خارج العراق.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال عضو لجنة الصحة والبيئة جواد الموسوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (30 نيسان 2021) إنه "وردتنا بعض الشكاوى من بعض الأطراف عن وجود تهريب للقاح"، مؤكداً أنه "تم خلال الأسبوع المنصرم تدقيق الموضوع وزيارة وزارة الصحة وبعض المنافذ الخاصة بإعطاء اللقاح، وتم تدقيق الآلية بحسب الرابط الإلكتروني وحسب التسجيل في المراكز".

وأضاف الموسوي، أنه "تم التأكد من كل الآليات بأنها صحيحة ولا يوجد هناك تسريب او تهريب للقاح أو لبطاقة اللقاح، وكذلك لا توجد معلومة أو تأكيد بأن هناك كمية من اللقاحات تسرب الى أي مكان خارج العراقية".

وأكد، على "ضرورة أن تكون هناك رقابة شعبية حتى من المواطن في هذا الموضوع"، خاتماً بالقول: "نحن على استعداد كامل بالتحقق منه وبأي معلومة تأتي من قبل أي مواطن، ونتمنى ان تكون دقيقة للتحقق منها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة النيابية ترد على انباء تهريب اللقاحات المضادة لكورونا خارج العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة النيابية ترد على انباء تهريب اللقاحات المضادة لكورونا خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).