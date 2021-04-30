2021/04/30 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت مؤسسة روسية، اليوم الجمعة، إنتاج أول دفعة في العالم من لقاحات كورونا مخصصة للحيوانات، فيما أبدت عدة دول اهتمامها بالحصول عليه.وقالت هيئة الرقابة الزراعية في روسيا “روسيل خوزنادزور”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتاج أول دفعة بالعالم من لقاح كورونا للحيوانات المركز الخبري الوطني.

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