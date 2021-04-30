العراق.. إصابة 6405 اشخاص بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى مليون و65 ألفا

2021/04/30 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شخصت وزارة الصحة العراقية إصابة َ ستةِ الافٍ وأربع ِ مئة وخمس ِ إصاباتٍ جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجماليُ الإصابات إلى مليون ٍ وخمسةٍ وستين الفا ومئةٍ وتسع ٍ وتسعين حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاةِ اثنين ِ وثلاثين شخصا بالوباء ليبلغ بذلك العددُ الكلي خمسة َ عشر الفا واربعَ مئة وخمساً وستين وفاة في عموم ِ العراق منذ بدءِ تفشي الجائحة.

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