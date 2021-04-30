مديرها السابق محتجز في بغداد.. الفريق ابو رغيف يستلم مهام استخبارات ديالى بالوكالة

2021/04/30 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الجمعة، إن الفريق احمد ابو رغيف يدير استخبارات محافظة ديالى بالوكالة.

وقال العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار تبوء اللواء علي الازيرجاوي منصب استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى تم الغائه، والان تدار المديرية من قبل الفريق احمد ابو رغيف بالوكالة لحين اختيار شخصية اخرى لادارة المديرية بالاصالة".

وأضاف أن "مدير استخبارات ديالى العميد علي السوداني السابق محتجز حاليا في مديرية استخبارات بالعاصمة بغداد على خلفية الاحداث الاخيرة في ديالى".

وكان مدير استخبارات ديالى العميد علي السوداني، قد جرى اعفائه قبل ايام من منصبه وتحويل المهمة الى اللواء علي الازيرجاوي، على خلفية التطورات الأمنية التي شهدتها المحافظة، والتي تمثلت بهجمات متفرقة لعناصر تنظيم داعش.

وحدد العزاوي، الخميس (29 نيسان 2021)، عدداً من المناطق في محافظة ديالى تشهد ما وصفه بـ "النشاط" لخلايا داعش النائمة، فيما أكد أن ريف خانقين تعرض لسلسلة خروقات أمنية.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ريف قضاء خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة) شهد خلال رمضان المبارك سلسلة خروقات أمنية، منها اغتيال مختار قرية زراعية قبل يومين من قبل تنظيم داعش الإرهابي".

وأشار إلى أن "الخروقات تعد محاولة للتخفيف من وطأة الضغط الأمني الذي تفرضه القوات الامنية منذ نحو أسبوع على أوكار التنظيم في حوض الوقف، من خلال العملية الواسعة الجارية هناك".

وأضاف، أن "خروقات ريف خانقين محدودة التأثير الأمني، وهي تتم من خلال أسلوب القنص عن بعد ثم الهروب، لأن خلايا داعش غير قادرة على المواجهة المباشرة والسيطرة على اي منطقة".

ولفت إلى أن "هناك نشاطاً لخلايا نائمة في أكثر من منطقة في ريف خانقين ومناطق أخرى، خاصة ما يطلق عليها بالزور، وهي مناطق زراعية معقدة جدا من ناحية التضاريس".

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